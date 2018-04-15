مباراة العين والريان.. من يقتنص بطاقة التأهل في دوري أبطال آسيا؟

سيتصارع الريان القطري والعين الإماراتي على بطاقة الصعود إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الفريقان العربيان في لقاء مصيري في ختام دور المجموعات بالمسابقة القارية، غدًا الاثنين.

ففي المجموعة الرابعة تأكد تأهل استقلال طهران الإيراني صاحب الصدارة وخروج الهلال السعودي الذي بلغ نهائي المسابقة العام الماضي؛ لكنه لم يحقق أي فوز في خمس مباريات.

وتوج الهلال بلقب الدوري المحلي في الجولة الأخيرة وربما يبحث عن فوز معنوي فقط أمام الفريق الإيراني قبل أن يودع المسابقة ويبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

وتبقى المنافسة حائرة على بطاقة التأهل الثانية بين العين، الذي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال 2016، والريان صاحب الأرض.

ويملك العين سبع نقاط من خمس مباريات مقابل ست نقاط للفريق القطري، الذي لا يملك أي بديل سوى الانتصار للتأهل لدور الستة عشر لأول مرة.

ويأمل الريان أن يجد الدعم الكافي من مشجعيه في الدوحة للخروج بالانتصار والسير على خطى غريمه المحلي الدحيل بطل الدوري الذي تأهل مبكرًا إلى الدور التالي.

وقال محسن متولي، لاعب الريان لموقع النادي: “جمهورنا العزيز نحتاج لدعمكم الكبير أمام العين كما عودتنا في المباريات السابقة فأنتم اللاعب رقم 1 والحافز لنا”.

“قدمنا مباريات قوية في دوري أبطال آسيا خلال هذا الموسم ونستحق العبور إلى دور الستة عشر لذلك نحن بحاجة لتحقيق الفوز على العين من أجل تتويج مجهودات الفريق”.

وأضاف سعود الخاطر، حارس الريان: “هذه مباراة مصيرية ونحتاج فيها للفوز لذا أتمنى أن تكون مدرجات ملعب جاسم بن حمد ممتلئة عن آخرها”.

وسيدخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما بات على أعتاب حسم لقب الدوري المحلي والصعود إلى قبل نهائي كأس رئيس الإمارات، يوم الخميس الماضي.

ويتصدر العين الدوري برصيد 47 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بأربع نقاط على الوحدة قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.

ورغم أن الوحدة يتمسك بخيط رفيع من الأمل لإحراز اللقب المحلي فإنه لا يملك أي فرصة في تجنب الخروج الآسيوي المبكر وقبل حتى أن يواجه الدحيل، يوم الثلاثاء.

وفاز الدحيل في أول خمس مباريات وضمن صدارة المجموعة الثانية مقابل ثلاث نقاط فقط للوحدة، بينما سيلعب لوكوموتيف طشقند مع زوب آهان الإيراني على بطاقة الصعود الثانية مع امتلاك كل فريق ست نقاط قبل اللعب في أوزبكستان.

وتأكد تأهل السد القطري وبيروزي الإيراني من المجموعة الثالثة والأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي من المجموعة الأولى وستقام مباريات الجولة الأخيرة لتحسين الترتيب.