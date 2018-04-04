طارق كيال: النادي الأهلي السعودي أصبح يمتلك فريقين أو أكثر

أشاد طارق كيال، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، بمدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبيروف، بعد حسم الفريق تأهله لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا إثر تحقيق الفوز على تراكتور سازي تبريز الإيراني بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات للبطولة.

وقال كيال في تصريحات إذاعية: “كنا بحاجة لهذا الفوز حتى نتفرغ للمباراتين المتبقيتين لنا، ولا نعلم موقف الدوليين من دور الـ16 لأبطال آسيا”.

ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال يوم الـ 7 من أبريل ثم فريق أحد يوم الـ 12 من أبريل، في إطار مباريات الجولة الـ25 والـ26 لدوري المحترفين السعودي.

وأضاف: “بحمد الله أصبح الأهلي يمتلك فريقين أو أكثر، والفضل -بعد الله- يعود لعمل المدرب في تدوير اللاعبين وإبقاء الجميع في أجواء المباريات”.

وتابع: “مررنا بضغط والسبب المنافسة على ثلاث بطولات، كنا نخوض ثلاث مباريات في الأسبوع خلال الفترة الماضية”.

وعن دوري أبطال آسيا، أشار نائب رئيس الأهلي: “ما سمعناه هو أن دور الـ16 في الآسيوية سيكون دون اللاعبين الدوليين، لكن حتى الآن لم نسمع الكلام من مصدر رسمي”.

وأضاف: “مباراة الهلال أولى من الآسيوية؛ لأنه لا يوجد تعويض بعدها، على عكس الآسيوية؛ لكون الأهلي أمامه أكثر من مباراة للتعويض في حال الإخفاق”.

وتابع: “الهلال فريق كبير، والأسلوب المستخدم الآن لتخدير الأهلي هو أسلوب قديم جداً، لو قابلت فريقا جاهزًا أطمئن أكثر مما لو قابلت فريقًا يعاني من غيابات وإصابات”.

واختتم: “لكل من يسأل، اللاعب عمر السومة غير مسجل في القائمة الآسيوية”.