النادي الأهلي السعودي يُسقط تركتور ويتأهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

صعد النادي الأهلي السعودي إلى ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 2/0، اليوم الثلاثاء، على ضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

وجاء هدفا الأهلي عبر مهند عسيري، ومؤمن زكريا، في الدقيقتين 49 و90+2 على التوالي، في حين أهدر مهدي كياني ركلة جزاء للفريق الإيراني في الدقيقة 20.

ترتيب المجموعة A بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا pic.twitter.com/TgEk81j6f1 — قناة الكأس (@alkasschannel) April 3, 2018

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وضمن التأهل إلى الدور المقبل برفقة الجزيرة الإماراتي الذي تغلب على الغرافة القطري 3/2.

وتقدم الأهلي بفضل هدف رائع من مهند عسيري بعد ما تلاعب بالمدافعين عقب دقيقتين على بداية الشوط الثاني، وعزَّز المصري مؤمن زكريا التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قريبة المدى.

وكان الهلال وصيف بطل النسخة الماضية قد ودّع البطولة مبكرًا عقب خسارته 2/1 أمام العين الإماراتي أمس الإثنين.