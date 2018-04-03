الوحدة الإماراتي يودّع دوري أبطال آسيا

ودَّع نادي الوحدة الإماراتي الخسارة الرابعة في دوري أبطال آسيا، عقب سقوطه، 4/1 أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في البطولة.

وجاء الهدف الأول للفريق الأوزبكي مبكرًا، عبر لاعبه ساردور مارزيف، بعد 4 دقائق على انطلاق المباراة، من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله سانجار شاحميدوف.

وأضاف ساردور مارزيف الهدف الثاني للوكوموتيف في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من ركلة ثابتة فشل لاعبو الفريقين في التعامل معها لتدخل شباك الوحدة.

وأكمل سانجار شاحميدوف ثلاثية لوكوموتيف في الدقيقة 55، وسجل خالد إبراهيم هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 89، لكن فرحته لم تدم طويلًا بعد أن سجل أحمد راشد لاعب الوحدة هدفًا في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع لوكوموتيف رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث مناصفة مع ذوه آهن أصفهان الإيراني الذي خسر أمام الدحيل القطري، وهذا الأخير ضمن التأهل بعدما جمع 15 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت سقوطًا مدوّيًا للوحدة، بنتيجة 5/0 في فبراير الماضي.