أهداف مباراة الوحدة ولوكوموتيف.. الفريق الأوزبكي يتقدم بهدفين (فيديو)

استقبل نادي الوحدة الإماراتي هدفًا مبكرًا في مباراته أمام لوكوموتيف الأوزبكي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف الفريق الأوزبكي مبكرًا، عبر لاعبه ساردور مارزيف، بعد 4 دقائق على انطلاق المباراة.

وسجل ساردور مارزيف هدف المباراة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله سانجار شاحميدوف.

وأضاف ساردور مارزيف الهدف الثاني للوكوموتيف في الدقيقة بعد كرة عرضية من ركلة ثابتة فشل لاعبو الفريقين في التعامل معها لتدخل شباك الوحدة في الدقيقة 39.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت سقوطًا مدويًا للوحدة، بنتيجة 5/0 في فبراير الماضي.

ويتذيل الوحدة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 قاط فقط من فوز وحيد، في حين يتصدر الدحيل القطري، ترتيب المجموعة وقد ضمن التأهل للدور المقبل.