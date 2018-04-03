مباراة الأهلي وتراكتور.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل المواجهة الآسيوية

يستضيف النادي الأهلي السعودي نظيره تراكتور سازي تبريز الإيراني، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يقبع تركتور بالمركز الأخير برصيد نقطتين فقط، ويبدو الفريق الإيراني خارج الصورة بالنسبة للمنافسة على التأهل.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور عن مواجهة الأهلي وتركتور.

حسم التأهل

يحتاج الأهلي السعودي إلى حسم التأهل بشكل رسمي للدور الثاني من خلال تحقيق الفوز على حساب تركتور الإيراني.

ويسعى الأهلي لحسم ملف التأهل بصورة رسمية قبل مواجهة الجزيرة في الجولة الأخيرة، والوصول إلى النقطة 11 لضمان الصعود للدور الثاني بدوري أبطال آسيا، خاصة أن تركتور يبدو بلا أمل في التأهل.

مصالحة الجماهير

يسعى الأهلي لمصالحة الجماهير خاصة بعد الخروج من نصف نهائي بطولة كأس الملك على يد الفيصلي.

ويأمل الأهلي في الفوز للتفرغ خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل حسم صراع لقب الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع الهلال على اللقب المحلي.

وتبدو دوافع الأهلي أكبر بكثير من أجل حسم الفوز على حساب تركتور والتأهل بصفة رسمية إلى الدور الثاني، وهو ما يعني أن الفريق السعودي أمام مباراة مصيرية.

الحلم الآسيوي

يطارد الأهلي السعودي حلمه الآسيوي من أجل الوصول إلى لقب دوري الأبطال لأول مرة.

وينتظر جمهور الأهلي قبل مواجهة تراكتور تحقيق الفوز والتأهل، خاصة أن هذا الصعود سيكون ضربة معنوية للهلال قبل صراع الفوز بلقب الدوري السعودي، خاصة أن الهلال ودّع البطولة القارية بغرابة.

أوراق ريبروف

يعتمد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، على العديد من النجوم في تشكيلة الفريق التي يعول عليها الأهلي.

ويراهن ريبروف على المهاجم مهند عسيري لقيادة الخط الأمامي للأهلي، كما أن المدرب الأوكراني يراهن على اللاعب المصري مؤمن زكريا كمهاجم متأخر بجانب الجناح سلمان المؤشر، مع وجود عبد الفتاح عسيري والبرازيلي ليوناردو واليوناني إيوانيس فتفايزيديس.

ويعول الأهلي على خبرة لاعب الوسط وقدرات تيسير الجاسم مع البرازيلي كلاوديمير، بجانب حسين المقهوي أو وليد باخشوين.

وأكد المدرب المصري عمرو أنور المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي لـ”إرم نيوز”، أن كفة الأهلي تبدو أرجح للفوز وحسم التأهل، خاصة أن دوافع وخبرات وقدرات لاعبيه تبدو أكبر لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: “الأهلي لديه لاعبون على أعلى مستوى، خاصة في الجانب الهجومي مع وجود مهند عسيري وعبدالفتاح عسيري ومؤمن زكريا وسلمان المؤشر والبرازيلي ليوناردو، وكلهم لاعبون أصحاب سرعات وموهبة”.