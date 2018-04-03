مباراة الغرافة والجزيرة.. كيف تدور موقعة الحسم بدوري أبطال آسيا؟

يحل فريق الجزيرة الإماراتي ضيفاً ثقيلاً على الغرافة القطري، مساء الثلاثاء، في مواجهة من العيار الثقيل بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويتساوى الفريقان في الرصيد بواقع 5 نقاط ويتفوق الغرافة بفارق الأهداف عن الجزيرة الذي فاز في مباراة الذهاب بالجولة الأولى بنتيجة 3-2.. وهو ما يجعل اللقاء بمثابة موقعة الحسم بدوري الأبطال.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الغرافة والجزيرة.. فإلى السطور الآتية:

صراع التأهل

تبدو المواجهة حاسمة بالنسبة للتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة القارية.

ويعني فوز الجزيرة ضمان التأهل إلى الدور التالي خاصة أن المواجهات المباشرة تحسم تأهله ضد الغرافة الباحث عن الفوز للاقتراب من التأهل أيضاً، بينما يحتاج الجزيرة حال تعادله مع الغرافة للفوز على الأهلي السعودي في الجولة الأخيرة.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الفريقين مساء الثلاثاء رقم 6 في تاريخ مواجهاتهما.

وتقابل الغرافة ضد الجزيرة 5 مرات سابقة، فاز الغرافة 3 مرات مقابل انتصار وحيد للجزيرة وتعادل مرة واحدة، وبدأت المواجهات في دوري الأبطال عام 2010 وفاز الغرافة ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1 و4-2 بدور المجموعات.

وتقابل الفريقان في نسخة 2011 وتعادلا دون أهداف كما فاز الغرافة بنتيجة 5-2 إياباً بدور المجموعات أيضاً، وفي الموسم الحالي فاز الجزيرة بنتيجة 3-2.

ولم يعرف الجزيرة طعم الفوز على الغرافة في قطر، وسجل الجزيرة 8 أهداف في شباك الغرافة الذي سجل 13 هدفاً.

القوة الضاربة

يبدو الجزيرة مكتمل الصفوف قبل مواجهه ضد الغرافة فلا يغيب عن صفوفه سوى المدافع الصاعد خليفة الحمادي.

وتبدو القوة الضاربة للجزيرة جاهزة لتحقيق الفوز على الغرافة أو التعادل على أسوأ تقدير، ويعتمد المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني للجزيرة على قدرات الثنائي علي مبخوت الهداف الإماراتي المميز بجانب البرازيلي رومارينهو اللاعب المخضرم والذي يعلم جيداً أجواء الكرة القطرية ولعب سنوات هناك.

ويعتمد تين كات على دعم المغربي مبارك بوصوفة كحلقة وصل وصانع ألعاب محوري وبجواره الثنائي محمد جمال وخلفان مبارك كلاعبي وسط صاحبي مردود بدني وسرعات مميزة وخلفهما الدينامو محارب السعدي.

ويراهن الجزيرة على خبرات حارسه علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع محمد العطاس ومحمد المسلمي ومسلم فايز وسالم راشد لإيقاف خطورة هجمات الغرافة.

وأكد بدر رجب، مستشار قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي ، لـ”إرم نيوز” أن الجزيرة لديه القوة الضاربة والقدرة على تحقيق الفوز على الغرافة في عقر داره.

وأضاف: ” الرهان على المثلث الأمامي مبارك بوصوفة ومبخوت ورومارينهو فهذا الثلاثي قادر على قيادة الجزيرة للفوز على الغرافة في عقر داره”.

شنايدر أخطر الأسلحة

يراهن الغرافة بقيادة مديره الفني التركي بولنت أويجون على قدرات وخبرات اللاعب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر في ظل الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق القطري.

ويعاني الغرافة من إصابة أبرز لاعبيه على رأسهم الهداف الإيراني مهدي طارمي بجانب المهدي علي وديوجو أمادو وثامر جمال وسعيد الحاج وروبرت كيخادا وعاصم مادبو.