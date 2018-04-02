لقطة لخوان براون مدرب نادي الهلال خلال مباراة العين تثير جدلًا واسعًا (صورة)‎

أثار المدرب الأرجنتيني خوان بروان المدير الفني لنادي الهلال السعودي الجدل في مباراته أمام العين الإماراتي، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وأظهرت الكاميرا بروان وهو يشير بيديه بالرقم 8 إلى أحد الأشخاص في المدرجات.

ولم يُعرف المعنى الذي يشير إليه المدرب الأرجنتيني، لكن بعض مشجعي الهلال قالوا إنه كان يتلقى تعليمات من أحد الأشخاص في المدرجات، ومشيرين إلى أنه مدرب متواضع المستوى ولا يليق بفريق مثل الهلال.

وعيّن بروان البالغ من العمر 40 عامًا مدربًا للهلال خلفًا لمواطنه رامون دياز الذي أُقيل من منصبه في فبراير الماضي.

وخسر الهلال بنتيجة 2/1 رغم أنه كان متقدمًا، ليفقد الأمل نهائيًا في الوصول إلى الدور المقبل رغم أنه وصيف نسخة العام الماضي.

ويتلقى المدرب خوان بروان انتقادات لاذعة مع تقلص الفارق بين الهلال والأهلي إلى نقطة وحيدة في الدوري السعودي مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري السعودي.