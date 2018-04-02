الوصل يخسر أمام السد في دوري أبطال آسيا

أحرز الجزائري بغداد بونجاح هدفين بواقع هدف في كل شوط ليقود السد القطري للفوز 2/1 على ضيفه الوصل الإماراتي ليتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وتصدر السد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطتين عن بيروزي الإيراني الذي ضمن التأهل أيضًا بعد تعادله سلبيًا على أرض ناساف الأوزبكي اليوم.

وظل الوصل بدون نقاط في ذيل الترتيب بعدما تلقى الخسارة الخامسة على التوالي، بينما يحتل ناساف المركز الثالث بـ 7 نقاط وودع المسابقة بفارق المواجهات المباشرة مع بيروزي.

ويستضيف الوصل فريق ناساف في الجولة الأخيرة يوم 16 أبريل الحالي بينما يلعب السد مع بيروزي في طهران لحسم صدارة المجموعة في اليوم ذاته.

واستغل بونجاح خطأ المدافع عبدالرحمن علي الذي أعاد الكرة لمهاجم السد بالخطأ ليضعها في شباك يوسف الزعابي حارس الضيوف.

وأحرز مهاجم السد هدفًا جميلًا بكعب قدمه إثر هجمة مرتدة انتهت بلمسة رائعة في شباك الزعابي في الدقيقة 53.

لكن البرازيلي كايو كانيدو قلص الفارق في الدقيقة الأخيرة بتسديدة من مدى قريب.