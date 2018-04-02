مباراة العين والهلال.. جماهير الزعيم تفتح النار على الحكم الصيني مانينغ

مباراة العين والهلال.. جماهير الزعيم تفتح النار على الحكم الصيني مانينغ

المصدر: فريق التحرير

شنت جماهير نادي الهلال السعودي هجومًا حادًا على الحكم الصيني مانينغ، الذي أدار مباراة الزعيم أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وخسر الهلال 2/1 رغم تقدمه مبكرًا ليودع البطولة من الدور الأول، وهو وصيف نسخة العام الماضي.

وأثار الحكم الصيني مانينغ غضب واستياء جماهير الهلال بعدما احتسب 3 ركلات جزاء للعين في ظرف أقل من 30 دقيقة، ليسجل العين ركلتين عبر السويدي ماركوس بيرغ، في حين أضاع عمر عبدالرحمن (عمور) ركلة.

واستغل عدد من جماهير الهلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ للتعبير عن غضبهم، واعتبر عدد كبير من مغردي جماهير نادي الهلال أن الحكم الصيني كان ظالمًا جدًا بحق فريقهم باحتسابه 3 ركلات جزاء في الشوط الأول، مشيرين إلى أن ركلة جزاء واحدة على الأقل كانت غير صحيحة.

وتجمد رصيد الهلال عند نقطتين من 5 مباريات ليودع البطولة مبكرًا، في حين رفع العين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ليحيي آماله في التأهل للدور المقبل.

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