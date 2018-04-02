مباراة العين والهلال.. جماهير الزعيم تفتح النار على الحكم الصيني مانينغ

شنت جماهير نادي الهلال السعودي هجومًا حادًا على الحكم الصيني مانينغ، الذي أدار مباراة الزعيم أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وخسر الهلال 2/1 رغم تقدمه مبكرًا ليودع البطولة من الدور الأول، وهو وصيف نسخة العام الماضي.

وأثار الحكم الصيني مانينغ غضب واستياء جماهير الهلال بعدما احتسب 3 ركلات جزاء للعين في ظرف أقل من 30 دقيقة، ليسجل العين ركلتين عبر السويدي ماركوس بيرغ، في حين أضاع عمر عبدالرحمن (عمور) ركلة.

واستغل عدد من جماهير الهلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ للتعبير عن غضبهم، واعتبر عدد كبير من مغردي جماهير نادي الهلال أن الحكم الصيني كان ظالمًا جدًا بحق فريقهم باحتسابه 3 ركلات جزاء في الشوط الأول، مشيرين إلى أن ركلة جزاء واحدة على الأقل كانت غير صحيحة.

وتجمد رصيد الهلال عند نقطتين من 5 مباريات ليودع البطولة مبكرًا، في حين رفع العين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ليحيي آماله في التأهل للدور المقبل.

#ماذا_تعرف_عن_الحكم_ماي_ناناج

ظلمنا قبل موسمين امام بيروزي ظلم فاضح وانتم يالطواقي سويتوا هذا الهاشتاق احتفاء به والان جاء الدور عليكم من نفس الحكم بس لم يظلمكم بل طبق القانون معكم واشوفه افضل حكم بعد حبيب الملايين نيشيمورا — احمد الامير #النصر (@alalmey132) April 2, 2018

في هذا المقطع جميع ضربات الجزاء التي احتسبت ضد الهلال جميعها صحيحه !! الجمهور عاطفي شئ منتهين منه لكن لماذا بعض اعلاميين الهلال لا يستطيعون انتقاد الأداره و الأعبين على مستواهم الأكثر من سئ ! رمي الأخفاقات ضد التحكيم زمنها انتهي #العين_الهلال pic.twitter.com/FNzXAgrA49 — فهد القثامي (@fahadCanada2) April 2, 2018

#ماذا_تعرف_عن_الحكم_ماي_ناناج

ونعم الرجل، رجل لا تأخذة في الحق لومة لائم في احتساب ضربات الجزاء بحكم تأثره بوالد زوجته الحكم نيشيمورا — متعب السعيدي م /1 (@matabalsadi99) April 2, 2018

لايستطيعون ايقاف الهلال إلا بالتحكيم #ماذا_تعرف_عن_الحكم_ماي_ناناج — RRm (@p21432301) April 2, 2018

اللي مبسوطين بظلم الهلال ان شاءالله تذوقون من نفس الكاس #ماذا_تعرف_عن_الحكم_ماي_ناناج — حسين #هلالي ملكي (@hfc__911) April 2, 2018