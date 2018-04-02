تين كات متأكد من فوز الجزيرة على الغرافة والتأهل للدور المقبل

يعتقد هينك تين كات مدرب الجزيرة الإماراتي أن فرصة فريقه في الفوز على مستضيفه الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، كبيرة نظرًا لجاهزية الفريق واكتمال صفوفه.

ويتصدر الأهلي السعودي المجموعة الأولى في البطولة برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن الغرافة والجزيرة، بينما يتذيل تراكتور سازي الإيراني الترتيب بنقطتين من 4 مباريات.

ومن المرجح أن تحسم جولة الغد، التي يستضيف خلالها الأهلي الفريق الإيراني، شكل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “لكي أكون صريحًا فنحن واثقون في فريقنا بشكل كبير وفي قدراتنا على تحقيق نتيجة إيجابية”.

“هذه المرة الأولى منذ بداية الموسم تقريبًا يكون الفريق فيها جاهزًا ومستعدًا بالكامل؛ لأننا كنا نعاني العديد من الإصابات منذ بداية الموسم”.

“نسعى للفوز فقط ونستطيع ذلك لأننا قد نجحنا في الفوز بالمباراة الأولى (3/2)، وإذا حدث وانتهى لقاء الغد بالتعادل ستكون نتيجة إيجابية أيضًا خارج ملعبنا؛ لأننا سنخوض الجولة الأخيرة على أرضنا أمام الأهلي”.

وأضاف تين كات: “المباراة مهمة لنا للغاية وسوف تكون متكافئة بشكل كبير، بالنظر إلى تقارب مستويات الفريقين. جاهزون للفوز لأننا الأقرب له”.

ويحتل الجزيرة، حامل لقب الدوري المحلي، المركز السابع قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، بينما يحتل الغرافة المركز الرابع في دوري نجوم قطر الذي حسمه الدحيل قبل جولتين على النهاية.