مباراة العين والهلال.. كيف يحسم كلاسيكو الخليج صراع التأهل؟

يتجدد الصدام الكروي والموعد المرتقب بين عملاقي الكرة الخليجية والعربية الآسيوية العين الإماراتي، وضيفه الهلال السعودي على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويحتل العين المركز الثالث برصيد 4 نقاط بقيادة مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، بينما يحتل الهلال المركز الأخير برصيد نقطتين بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خوان براون.

وترصد شبكة إرم نيوز تأثير هذه النتيجة للمباراة المرتقبة بين العين والهلال، على صراع التأهل في المجموعة.. في السطور القادمة:

فوز العين

يعني فوز العين ارتفاع رصيده إلى 7 نقاط وهو ما يجعله يدخل بقوة صراع التأهل قبل الجولة.

وربما يتساوى العين حال الفوز مع تعادل الاستقلال الإيراني وضيفه الريان القطري غدًا الإثنين في نفس الجولة، وتصل الفرق الثلاثة إلى 7 نقاط بينما يبقى العين ثانيًا خلف الفريق الفائز من مواجهة الاستقلال والريان.

ومن المؤكد أن فوز العين وخسارة الهلال يعني خروج الفريق الأزرق من المنافسات تمامًا.

فوز الهلال

يبقى فوز الهلال آخر بصيص لوصيف النسخة الماضية، إذ يرتفع رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة.

ولن يكون هناك مفر أمام الهلال سوى الفوز في الجولتين الأخيرتين على حساب العين، ثم الاستقلال الإيراني للتأهل إلى دور الستة عشر.

وتعني خسارة العين ضربة موجعة لفرص الفريق الإماراتي، الذي سيحتاج في هذه الحالة لحسبة برما، حيث يتوقف رصيده عند 4 نقاط ويحتاج للفوز وتعادل الهلال بالجولة الأخيرة.

ويعني فوز الهلال تأهل الفريق الذي يفوز من لقاء الاستقلال والريان.

التعادل

لا يخدم التعادل مصالح الفريقين بل يعطلهما فالعين سيصل إلى 5 نقاط والهلال 3 نقاط.

ويودع الهلال في هذه الحالة البطولة حال تعادل الاستقلال مع الريان، بينما يملك بصيصًا من الأمل حال فوز أحدهما على الآخر.

وسيكون العين بحاجة للفوز بالجولة الأخيرة، من أجل العبور لدور الستة عشر في البطولة.

مهمة الجولة الأخيرة

تبقى مهمة الحسم في الجولة الأخيرة بناء على نتيجة موقعة الكلاسيكو بين العين والهلال.

ويستضيف الهلال في الجولة الأخيرة نظيره الاستقلال الإيراني، بينما يحل العين ضيفًا على الريان القطري، وهو ما يجعل مهمة الحسم بالنسبة للأربعة فرق متعلقة بالجولة الأخيرة.