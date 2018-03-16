نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. “الحظ” يتخلى عن ريال مدريد ويتجه نحو برشلونة

سحبت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية.

وجاءت القرعة على النحو التالي..

برشلونة الإسباني في مواجهة روما الإيطالي.

إشبيلية الإسباني في مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

يوفنتوس الإيطالي في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

ليفربول الإنجليزي في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعانى ريال مدريد بحسب وائل جمعة محلل بي إن سبورتس، من قرعة صعبة للمرة الثانية على التوالي، بعدما واجه باريس سان جيرمان خلال مباراة دور الـ16، كما سيواجه يوفنتوس ذي الخبرات الممتازة في البطولة.

وقال محللون إن الحظ الذي وقف بجوار زيدان خلال قرعة السنوات الماضية، تخلى عنه هذه المرة وذهب إلى غريمة فالفيردي مدرب برشلونة، الذي واجه الفريق الأسهل روما، وهو ما ينطبق أيضًا على بايرن ميونخ الذي حظى بمواجهة مع إشبيلية بعد مواجهة بشيكتاش في دور الـ16.

وبهذا يحصل يوفنتوس على فرصة للانتقام لهزيمته في المباراة النهائية العام الماضي أمام ريال مدريد بطل اسبانيا.

وسيستضيف يوفنتوس ومقره تورينو مباراة الذهاب في الرابع من إبريل نيسان المقبل.

وكان ريال مدريد هزم يوفنتوس 4-1 في المباراة النهائية في كارديف الويلزية في العام الماضي.

وأوقعت القرعة أيضا ليفربول في مواجهة مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

وفي دور الثمانية أيضا سيلتقي برشلونة مع روما الايطالي ويلتقي إشبيلية الاسباني مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وستقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية في 26 مايو أيار المقبل في كييف عاصمة أوكرانيا.