ريبروف مدرب النادي الأهلي السعودي يدافع عن فريقه بعد التعادل مع الغرافة القطري

دافع الأوكراني سيرجي ريبروف مدب النادي الأهلي السعودي عن أداء فريقه، وذلك بعد التعادل مع نادي الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف لكل فريق.

ونقل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التدوينات المصغر تويتر تصريحات ريبروف قائلًا: “جميع المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف المسابقات مهمة للغاية، وحاولنا الحصول على النقاط الثلاث في مباراة الغرافة”.

وأضاف: “ما زال الأهلي متصدرًا للمجموعة، ونطمح في الانتصارات خلال الفترة المقبلة”.

أبرز ماجاء في حديث مدرب #الأهلي سيرجي ريبروف واللاعب فيتفاتزيديس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة #الأهلي_الغرافة #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/JiDgkFL7si — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٣ مارس، ٢٠١٨

وتابع ريبروف: جميع لاعبي الأهلي يستحقون المشاركة، وسياسة التدوير مهمة للغاية؛ لأننا نملك الكثير من المباريات في بطولات عدة.

وعن غياب اللاعب عبدالفتاح عسيري عن مباراة الأهلي والغرافة قال: “بسبب شد عضلي في التمرين الأخير، وفضلت إراحته.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن نادي الغرافة صاحب المركز الثاني.