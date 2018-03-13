النادي الأهلي السعودي يتعادل مجددًا مع الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

كرر الأهلي السعودي التعادل 1-1 مع ضيفه الغرافة القطري ليعزز صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان بالنتيجة نفسها في وقت سابق هذا الشهر في قطر عندما انتزع الغرافة نقطة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن الغرافة بادر بالتسجيل في جدة عبر المهاجم الإيراني مهدي تاريمي بعد تمريرة عرضية أمام المرمى في الدقيقة 56.

دوري ابطال اسيا : #الغرافة 1 × 1 #الاهلي ، اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/bTGmjQhpV0 — اهداف كرة القدم (@grp_moosa19) March 13, 2018

وعوض تاريمي ما أضاعه من فرص خطيرة في الشوط الأول حيث سدد بغرابة بعيدًا عن المرمى الخالي كما أطلق تسديدة خلفية فوق العارضة.

لكن التعادل جاء سريعًا بضربة رأس من المصري الدولي مؤمن زكريا بعد دقيقتين فقط.

وأضاع الأهلي أخطر فرصة عندما سدد البديل اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس في القائم وارتدت الكرة إلى زكريا أمام المرمى لكنه سدد فوق العارضة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي، بينما يتذيل تراكتور سازي الإيراني الترتيب بنقطتين فقط.

كان الجزيرة أهدر تقدمه في إيران ليتعادل 1-1 مع تراكتور في وقت سابق اليوم.