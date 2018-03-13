أهداف مباراة الأهلي والغرافة.. الفريق القطري يتقدم ومؤمن زكريا يتعادل سريعًا (فيديو)

سجل مهدي تاريمي، لاعب الغرافة القطري، الهدف الأول لفريقه في شبام الأهلي السعودي في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 56، بعدما تلقّى تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، وتابعها مباشرة في الشباك، وسط غياب الرقابة الدفاعية الأهلاوية.

ولكنه بعد ذلك تعادل سريعًا بهدف رائع أيضًا بعد استقباله عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها بالرأس في الشباك القطرية.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات، متقدمًا بثلاث نقاط عن الغرافة، والجزيرة الإماراتي، وبست نقاط عن تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب.

وقبل مباراة الأهلي ضد الغرافة اليوم، يحتل الفريق القطري المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2018 برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على تراكتور سازي الإيراني، والخسارة من الجزيرة الإماراتي، والتعادل مع الراقي.