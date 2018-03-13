نادي الوصل الإماراتي يودع دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام بيروزي الإيراني (فيديو)

ودّع نادي الوصل الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب خسارته أمام بيروزي الإيراني 0-1، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

وودع “الإمبراطور” البطولة مبكرًا، بعد تلقيه خسارته الرابعة، ويتذيل المجموعة دون رصيد من النقاط، بينما بيروزي رفع رصيده إلى 9 نقاط.

بدأ الوصل المباراة بقوة وأهدر فرصتين محققتين، ومن كرة ثابتة نجح كمال الدين لاعب بيروزي في تحويلها برأسه في المرمى، محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني كاد فابيو ليما أن يتعادل في الدقيقة 47 من كرة لعبها برأسه مرت بجوار القائم.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق السد القطري على ضيفه ناساف كارشي، بطل أوزبكستان، برباعية دون رد.

افتتح تشافي هيرنانديز التسجيل للسد في الدقيقة الثالثة، وعزز عبدالكريم حسن الحاج تقدم الفريق القطري بالهدف الثاني في الدقيقة 15، وأحرز بغداد بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة 43، واختتم يوغرطة حمرون أهداف المباراة مسجلًا الهدف الرابع في الدقيقة 71.

بهذه النتائج يحتل السد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن بيروزي الوصيف، بينما يأتي ناساف كارشي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويقبع الوصل في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.