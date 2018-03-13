مباراة الوصل وبيرسبوليس.. 4 أسباب تزيد صعوبة مهمة الإمبراطور

يخوض فريق الوصل الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام بيرسبوليس الإيراني، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويحتل الوصل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بعد 3 مباريات خسرها الإمبراطور بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بينما يحتل بيرسبوليس الإيراني صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة والأمور التي تزيد صعوبة مهمة الوصل في المواجهة:

ضغوط الفرصة الأخيرة

يعاني الوصل الإماراتي من ضغوط الفرصة الأخيرة، خاصة أن الإمبراطور يواجه شبح الخروج المبكر.

وتعني هزيمة الوصل أمام بيرسبوليس الخروج المبكر من دوري الأبطال، وهو الأمر الذي يفجر ثورة غضب جماهير الفريق الإماراتي.

حفظ ماء الوجه

يحتاج الوصل إلى الفوز من أجل حفظ ماء الوجه من أجل مصالحة جماهيره؛ بعد أن عانى الفريق من تراجع النتائج مؤخرًا.

ويسعى الوصل لحفظ ماء الوجه من خلال تحقيق الفوز، وهو ما يخلق ضغوطًا هائلة ضد اللاعبين وقد يؤثر عليهم داخل المستطيل الأخضر، وهو الأمر الذي يجب عليه أن يتعامل معه المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

أروابارينا والمهمة الصعبة

تبقى مهمة المدير الفني للوصل رودلفو أروابارينا صعبة من أجل تحقيق الفوز على حساب بيرسبوليس في ظل المعاناة الشديدة التي قدمها الفريق.

ويسعى أروابارينا لاستغلال قدرات لاعبي الوصل خاصة في خط الهجوم، في ظل الأداء الضعيف الذي يقدمه الإمبراطور في الفترة الأخيرة.

ويخشى أروابارينا تأثر المثلث الهجومي الذي يضم مارسيلينو ورونالدو مينديز وفابيو دي ليما بغياب الثقة، وأكد أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي ل”إرم نيوز” أن الوصل يعاني من ظروف صعبة بسبب تراجع النتائج.

وأوضح الرمادي أن الوصل يعاني بسبب وجود هزة فنية نتيجة تراجع النتائج محليًا وقاريًا، وهو ما يجب على جمهور الوصل مراعاته ودعم الفريق على كافة المستويات.

طموح بيرسبوليس

يملك فريق بيرسبوليس الإيراني طموحًا كبيرًا من أجل تحقيق الفوز، وهو الأمر الذي يزيد صعوبة مهمة الوصل خاصة أن الفريق الإماراتي يبحث عن تصحيح مساره والتمسك بالأمل الأخير.

ويعني الفوز اقتراب بيرسبوليس من التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر للبطولة بدوري أبطال آسيا، ويراهن بيرسبوليس على أبرز نجومه علي عليبور هداف الفريق وهو أبرز أوراقه.