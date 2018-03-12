هل قصد مهاجم الريان السخرية من نادي الهلال السعودي؟ (صور)

أثار المهاجم البرازيلي، رودريغو تاباتا، الجدل بعد هدفه في مرمى نادي الهلال السعودي، في المباراة التي جمعت وصيف النسخة الماضية مع الريان القطري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

سجل تاباتا هدف الريان الثاني على الهلال بعد هجمة مرتدة وصلت إليه وسجل منها الهدف في الدقيقة 66، ثم احتفل بإلقاء التحية العسكرية، وانتهت المباراة بفوز الريان 2/1.

وأثار احتفال تاباتا الجدل في السعودية، واعتبره كثيرون تذكيرًا لجماهير الهلال بهدفي البرازيلي الآخر رافايل سيلفا على الهلال في مباراتي نهائي النسخة الماضية.

وسجل رافايل سيلفا هدفين على الهلال، بواقع هدف في الذهاب وهدف في الإياب، ليخسر الزعيم 2/1 بمجموع المباراتين أمام أوروا ريد الياباني.

ويتذيل الهلال، بطل ومتصدر الدوري السعودي، ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما جمع نقطتين فقط من 4 مباريات وأصبحت حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل معقدة كثيرًا.

شكراً نجوم الريان

شكراً لجمهورنا الغالي

و إلى الأمام دائماً pic.twitter.com/99mn0NuEsX — شؤون ريّانية (@RSCAffairs) ١٢ مارس، ٢٠١٨

هدف رودريغو تاباتا الثاني للرهيب pic.twitter.com/zUTu8CHQfa — شؤون ريّانية (@RSCAffairs) ١٢ مارس، ٢٠١٨

???????????????? تاباتا يلتحق بالبرازيلي سيلفا ويحتفل بالتحية العسكرية على طريقة الاسطورة كريستيانو ???????? pic.twitter.com/drCOwIzL5P — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) ١٢ مارس، ٢٠١٨

تاباتا ي خطير قلب المواجع ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/tb9LmDMavD — nawaf (@Naw_FCB) ١٢ مارس، ٢٠١٨

#الريان_الهلال

يعني راجعين بقوه وحركة سيلفا ما تستفزنا

اخرتها يجلدهم تاباتا ويذكرهم فيها ???????? pic.twitter.com/r7pBoOzRRq — عمر الشمري ???????? (@o_alshammarri) ١٢ مارس، ٢٠١٨