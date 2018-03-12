سيناريوهات العين والهلال للتأهل في دوري أبطال آسيا

أُسدل الستار اليوم الإثنين، على منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، بخسارة نادي الهلال السعودي أمام الريان القطري بنتيجة 2/1، وتعادل العين الإماراتي مع الاستقلال الإيراني 1/1.

ويحتل الاستقلال الإيراني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الريان القطري، ثم العين الإماراتي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا الهلال السعودي برصيد نقطتين.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز سيناريوهات وفرص تأهل العين والهلال في دوري أبطال آسيا:

موقعة العين والهلال

يلعب الفريقان، العين ضد الهلال على ملعب “هزاع بن زايد” في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم 2 أبريل المقبل في المجموعة.

وتبدو هذه المواجهة حاسمة في فرص تأهل الفريقين، ويعني فوز العين وصوله إلى 7 نقاط، وهو رصيد يسمح له بالحفاظ على الفرص في التأهل للجولة الأخيرة، ولكنه ينهي تمامًا على صعود الهلال.

ويعني فوز الهلال وصوله إلى 5 نقاط، ويملك أملًا أخيرًا بناءً على نتيجة مباراة الاستقلال الإيراني والريان القطري، بينما يبقى التعادل أزمة كبيرة ومؤثرًا بالسلب على فرص الفريقين، خاصة أن العين سيصل إلى 5 نقاط، والهلال سيملك وقتها 3 نقاط.



صِدَام الاستقلال والريان

يبقى صدام فريقي الاستقلال والريان في إيران في الجولة الخامسة، أمرًا حاسمًا أيضًا لملامح التأهل، خاصة أن فوز أي فريق يضمن انفراده بالصدارة قبل الجولة الأخيرة برصيد 9 نقاط.

ويعني فوز الاستقلال أو الريان التأهل حال فوز الهلال على العين، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة الهلال والعين في صراع الجولة الأخيرة.



الهلال والفرصة الأصعب

يملك الهلال الفرصة الأصعب في التأهل، خاصة أن الفريق السعودي بحاجة لتحقيق انتصارين على العين والاستقلال، في آخر جولتين خلال شهر أبريل المقبل.

ولا بديل عن سيناريو الفوز للوصول إلى 8 نقاط، وبالتالي يصبح الفريق بإمكانه المنافسة حال خسارة الاستقلال أمام الريان، لأن رصيد الاستقلال سيتوقف في هذه الحالة عند 6 نقاط، وبالتالي يبقى الصراع معلقًا بين الهلال والعين.

وحال تعادل أو خسارة الهلال يبقى الأمر منتهيًا بالنسبة لزعيم الكرة السعودية، وبالتالي يودع البطولة.



العين والأمل الأخير

يلعب العين على الأمل الأخير والسيناريو الأفضل له، الفوز في مباراتي الجولتين القادمتين على الهلال والريان.

ويضمن فوز العين على الهلال إبعاد الموج الأزرق عن المنافسة، ويرفع رصيد العين إلى 7 نقاط، وبالتالي يدخل منافسة قوية مع الاستقلال والريان.

ويحتاج العين في هذه الحالة إلى الفوز في آخر لقاء على الريان، أو التعادل في حالة خسارة الريان أمام الاستقلال.