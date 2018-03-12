الوحدة الإماراتي يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا

حقق الوحدة الإماراتي فوزه الأول في دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على ذوب آهن أصفهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

جاءت أهداف الوحدة عبر الأرجنتيني سباستيان تيغالي في الدقيقة 45، والمغربي مراد باتنا في الدقيقة 57، ومحمد الكعبري في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 3 نقاط، لكنه ظل في ذيل الترتيب، في حين ظل رصيد ذوب آهن أصفهان عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وسجل المغربي يوسف العربي هدفين في الوقت القاتل، ليقود الدحيل للفوز 2/1 على أرض لوكوموتيف طشقند الأوزبكي والصعود للأدوار الإقصائية.

وظل لوكوموتيف في المركز الثالث بـ 3 نقاط.