أهداف مباراة الهلال والريان.. الزعيم يتلقى هدفين ومحمد علاء يستعرض (فيديو)

نجح الريان القطري في تسجيل الهدف الأول في المباراة التي تجمعه بالهلال السعودي في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.
وحصل الريان على ركلة جزاء نجح عبد الرزاق حمدالله في تسجيلها في الدقيقة 44 من الشوط الأول.
وسدد عبدالرزاق حمدالله ضربة الجزاء على يسار الحارس العماني علي الحبسي.
وسجل رودريغو ثاباتا الهدف الثاتي للريان من هجمة مرتدة تلاعبو خلالها بمدافعي الزعيم، قبل أن تصل إلى ثاباتا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 66.
فيديو : هدف #الريان 2-0 #الهلال السعودي في الدقيقة 66 #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_معاكم pic.twitter.com/1LpmysT8k5
— قناة الكأس (@alkasschannel) ١٢ مارس، ٢٠١٨
محمد علاء نجم #الريان يستعرض مهارته ويراوغ عبدالله عطيف لاعب #الهلال السعودي .. #الريان_الهلال .. #كلنا_معاكم pic.twitter.com/QFEU3vFrfx
— قناة الكأس (@alkasschannel) March 12, 2018
واستعرض محمد علاء لاعب العين مهاراته قبل ان يسجل تاباتا هدفا ثانيا للريان.
وتعقدت فرص الهلال بعدما ظل في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط من تعادلين، بينما يملك الريان 6 نقاط في المركز الثاني.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1 في الرياض، ويشار إلى أن الهلال هو وصيف نسخة العام الماضي
فيديو : هدف التقدم #الريان 1-0 #الهلال السعودي في الدقيقة 44 #دوري_أبطال_آسيا #كلنا_معاكم pic.twitter.com/cPUx7wQsWG
— قناة الكأس (@alkasschannel) ١٢ مارس، ٢٠١٨
وحصل الهلال على ركلة جزاء سددها ياسر القحطاني على يسار حارس الريان.
#الريان_الهلال 2×1 – هدف ياسر القحطاني د’90 . pic.twitter.com/Q0g9dNXbxD
— Ball Gools (@BallGools) ١٢ مارس، ٢٠١٨