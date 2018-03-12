أهداف مباراة الهلال والريان.. الزعيم يتلقى هدفين ومحمد علاء يستعرض (فيديو)

نجح الريان القطري في تسجيل الهدف الأول في المباراة التي تجمعه بالهلال السعودي في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وحصل الريان على ركلة جزاء نجح عبد الرزاق حمدالله في تسجيلها في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وسدد عبدالرزاق حمدالله ضربة الجزاء على يسار الحارس العماني علي الحبسي.

وسجل رودريغو ثاباتا الهدف الثاتي للريان من هجمة مرتدة تلاعبو خلالها بمدافعي الزعيم، قبل أن تصل إلى ثاباتا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 66.

واستعرض محمد علاء لاعب العين مهاراته قبل ان يسجل تاباتا هدفا ثانيا للريان.

وتعقدت فرص الهلال بعدما ظل في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط من تعادلين، بينما يملك الريان 6 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1 في الرياض، ويشار إلى أن الهلال هو وصيف نسخة العام الماضي

وحصل الهلال على ركلة جزاء سددها ياسر القحطاني على يسار حارس الريان.