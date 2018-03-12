أهداف مباراة الوحدة وذوب آهن.. أصحاب السعادة يتقدمون بثلاثية (فيديو)

سجل اللاعب الأرجنتيني سبيستيان تيغالي الهدف الأول لفريقه الوحدة الإماراتي، في المباراة التي تجمعه مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وحصل الوحدة على ركلة حرة مباشرة بالقرب من حافة الملعب، ليمررها البولندي بالازس جوجاك إلى تيغالي المتمركز على حدود منطقة الجزاء، ليسكنها رائعة على يسار المرمى، في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

يشار إلى أن الوحدة يقبع في ذيل الترتيب دون أي رصيد من النقاط، بعدما خسر 5/0 أمام لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان، ثم 3/2 أمام الدحيل القطري، وأخيرًا 2/0 أمام ذوب آهن أصفهان في الجولة الثالثة.

وهذا الهدف الثاني لتيغالي في البطولة الموسم الحالي، من أصل 3 أهداف سجلها الوحدة.

تمريرة جوجاك ????????

كالعادة تيجالي بيتحرك كويس pic.twitter.com/DYMEdKPvv4 — Ahmed Ragab (@AhmedRagab744) ١٢ مارس، ٢٠١٨

هدف تيجالي الاول على ذوب اهن .. pic.twitter.com/II5cKulsPF — ارشيف الوحدة (@AlWahdaArchive) ١٢ مارس، ٢٠١٨

وسجل المغربي مراد باتنا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 57، بعدما تلاعب بلاعبي الفريق الإيراني وسدد بشكل رائع في المرمى.

وأضاف محمد العكبري الهدف الثالث في الدقيقة 65بعد تمريرة عرضية من مراد باتنا.