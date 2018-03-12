ريبروف مدرب النادي الأهلي يراهن على ثقة لاعبيه للفوز على الغرافة

يعول سيرجي ريبروف مدرب الأهلي السعودي على استغلال زيادة الثقة لدى لاعبيه عقب تقليص الفارق في صدارة الدوري المحلي مع الهلال لنقطة واحدة والحضور الجماهيري المتوقع، عندما يستضيف الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

ويتصدر الأهلي، المنتشي محليًا، المجموعة الأولى بـ 7 نقاط من 3 مباريات متقدمًا بـ 3 نقاط عن الغرافة والجزيرة الإماراتي، و6 عن تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب.

وقلص الأهلي فارق الصدارة في الدوري المحلي مع الهلال إلى نقطة واحدة، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، بعدما تغلب على القادسية 1/0 وخسر الهلال 2/1 على ملعب الاتفاق يوم الجمعة الماضي.

وقال المدرب الأوكراني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “نفكر في كل مباراة بشكل منفرد ويجب الاستفادة من جاهزية الفريق والحضور الجماهيري في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن الحسابات الرقمية للتأهل”.

“ننافس على كافة البطولات التي نشارك بها خلال الموسم، فاللاعبون بعد المباراة الأخيرة (الفوز على القادسية) زادت لديهم الثقة وجميع المباريات القادمة حاسمة”.

“نخوض مباراتين في الأسبوع، وهذا يؤدي إلى إرهاق اللاعبين، لكن تحقيق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات ينسي الجميع ضغط المباريات في النصف الثاني من الموسم”.