موعد مباراة الهلال والريان بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال السعودي ضيفًا على الريان القطري، غدًا الإثنين، بملعب جاسم بن حمد بنادي السد، في رابع مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتمثل المباراة نقطة فاصلة للفريقين في مشوار البطولة، حيث إن الفائز بها سوف يدعم حظوظه في الاقتراب من التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

ويحتل الريان المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتعادل في مبارياته الثلاث، خلف الاستقلال المتصدر برصيد 5 نقاط، ومتساويًا مع العين بنفس الرصيد، ثم الهلال في المركز الأخير بنقطتين.

ويعيش الزعيم نتائج غير سارة في مشوار البطولة، حيث بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بتعادلٍ سلبي أمام العين في الجولة الأولى، ثم هُزم على يد استقلال طهران فى المباراة الثانية بهدف نظيف دون رد على ملعب الفريق الإيراني، ثم عاد من جديد وتعادل وسط جماهيره مع الريان بنتيجة (1-1)، ليظل في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، وبفارق نقطة عن القساورة والبنفسجي صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد ثلاث نقاط، وتفصله ثلاث نقاطٍ كاملة عن التاج المتصدر بخمس نقاط.

وعلى مستوى الدوري، تلقى الهلال هزيمة من الاتفاق في مباراته الأخيرة، وهذه الخسارة أوقفت رصيد الزعيم عند النقطة الـ49، وأصبح مهددًا بفقدان الصدارة لصالح الأهلي الذي انتصر على القادسية في نفس التوقيت وضيّق الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطة واحدة فقط.

ولم يفز الريان أبدًا ضد أي فريق سعودي في دوري أبطال آسيا، حيث خسر ثلاثًا من مبارياته الأربعة وتعادل في لقاء وحيد.

وستنطلق أحداث مباراة الهلال والريان في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بتوقيت الدوحة.

وسيتم نقل أحداث المباراة من خلال شبكة قنوات bein SPORTS، بالإضافة إلى نقلها عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية، وسيقوم سوار الذهب بالتعليق على اللقاء.