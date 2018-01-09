هل تلعب الأندية الإيرانية مبارياتها مع نادي الهلال في تركمانستان؟

يسعى نادي استقلال طهران الإيراني، لخوض مبارياته مع نادي الهلال، في دولة تركمانستان، حيث يخوض مباراته مع الهلال بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة يوم 20 فبراير الجاري.

وتضم المجموعة الرابعة كلًا من الهلال والاستقلال والريان القطري، والفائز من العين الإماراتي والمالكية البحريني.

وخاضت الأندية الإيرانية مبارياتها مع نظيراتها السعودية العام الماضي في سلطنة عمان.

ووافق الاتحاد الآسيوي على لعب مباريات الأندية السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة بسبب ظروف التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

ولم يحسم الاتحاد الآسيوي موقف الموجهات السعودية القطرية والإماراتية القطرية.

وترغب أندية الإمارات والسعودية في لعب مواجهاتها مع الأندية القطرية على ملاعب محايدة أيضًا.

ويحاول الاستقلال الإيراني الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي لخوض المواجهات بشكل رسمي في تركمانستان.

وقرر نادي الهلال خوض مبارياته مع الأندية الإيرانية في الكويت.

تركمانستان دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب.