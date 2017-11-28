عموري: البعض يعتقد أن ترشيحي لجائزة أفضل لاعب مفاجأة

أكد عمر عبدالرحمن، لاعب العين والمنتخب الإماراتي، والذي نال جائزة أفضل لاعب آسيوي في العام الماضي، أن وصوله للمرة الثالثة لهذا المحفل يشكل حدثًا سعيدًا بالنسبة له.

وقال عموري: “هذا يدل على نجاحي في الحفاظ على مستواي وأفضليتي، التي استلهمها من زملائي بالنادي والمنتخب”.

وقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، السوري عمر خربين، والإماراتي عمر عبدالرحمن، والصيني وو لي، المتنافسين على اللقب في حفل توزيع الجوائز المقرر غدًا الاربعاء بالعاصمة التايلندية بانكوك ، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة .

وأضاف عموري: “هناك نقص في التسويق الصحيح حرمنا الاحتراف الخارجي في أوروبا تحديدًا رغم أفضليتنا الآسيوية، وأتمنى اللعب هناك.”

وعن ترشحه للجائزة رغم تراجع مستوى العين والمنتخب الإماراتي آسيويًا هذا العام: “البعض يعتقد أن وجودي هنا مفاجأة؛ بسبب ذلك لكن الأرقام تثبت أنني جدير بالوصول هنا، والحقيقة أن عمر خربين والصيني وو لي يستحقانها أيضًا؛ لذلك أنا سعيد لأننا جميعًا هنا.”

وأبدى الصيني وو لي، لاعب شنغهاي الصيني، سعادته بالتواجد للمرة الثانية على منصة المنافسة، وأضاف: “التنافس على لقب الأفضل حافز لي مجددًا لمواصلة التألق مع شنغهاي والمنتخب، وكل منّا يستحق الجائزة”.