جولة في شوارع مدينة “سايتاما” بعد تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا على حساب نادي الهلال (صور)

ما زالت الأفراح مستمرة في شوارع مدينة سايتاما اليابانية، بعد تتويج أوراوا ريدز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نادي الهلال السعودي عبر الفوز 2 /1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور النهائي.

وظهرت ملامح الفرح بتزيين الشوارع بشعارات نادي أوراوا بعد تحقيقه لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه على حساب نادي الهلال.

وكانت الهزيمة صادمة بشكل هائل للهلال والجماهير السعودية، بعد ثلاثة أعوام من وصول الهلال إلى النهائي في 2014 وخسارته حينذاك أمام ويسترن الأسترالي.

وسبق للهلال التتويج باللقب في البطولة بمسماها السابق في 1992 و2000، لكنه لم يتوج بها تحت مسمى دوري أبطال آسيا.

وسيمثل أوراوا ريد القارة الصفراء بكأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.

وحققت اليابان إنجازا مهما بتأهل منتخبها لكأس العالم وممثلها في آسيا لكأس العالم للأندية، وهو ما فعلته المغرب التي تأهلت للمونديال، كما تأهل نادي الوداد للموندياليتو.

وأكد نجم الكرة السعودي وقائد نادي الهلال السابق سامي الجابر أن خسارة الهلال للقب دوري ابطال أسيا2017 ليست نهاية المطاف خاصة وأن الفريق ادى كل ما عليه أمام أوراوا الياباني في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي للبطولة وقاوم كل ظروف الحظ والإصابات بشكل قوي جدا ويستحق التقدير.

وأوضح الجابر الذي خاض تجربة التدريب محليا بناديي الهلال والشباب قبل أن يترشح لمنصب عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) أن الوصول لنهائي اسيا 2014 ثم العودة مجددا لنهائي 2017 يؤكد أن الهلال ثابت ويجسد العمل الكبير إداريا وفنيا”.

وأضاف “لاعبو الهلال لم يقصروا إطلاقا وما قدموه شيء عظيم لقد حاولوا كثيرا وخذلهم الحظ واصابة أبرز النجوم مثل البرازيلي ادواردو والسوري عمر خربين ومع ذلك قاوموا حتى النهاية ليؤكدوا أن الهلال أحد أعظم فرق اسيا”.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فيما استطاع أوراوا الفوز بمباراة الإياب على ملعب سايتاما بطوكيو بهدف البرازيلي رافاييل سيلفا قبل نهاية اللقاء بدقائق .

وطالب الجابر من اللاعبين نسيان خسارة اللقب والعودة من جديد وقال ” لدي قناعة تامة بأن النجاح يتجسد بتكرار المحاولات بينما الفشل بالتوقف عن ذلك ولحظات الحزن طبيعية تحدث بعالم الكرة كما هي لحظات الفرح وعلى اللاعبين العودة مجددا لساحة التألق لاسيما بعد الدعم الجماهيري القوي من جماهير الهلال والوقوف مع اللاعبين وهذا الامر ليس غريبا على بيئة النادي المتكامل فنيا واداريا وجماهيريا “

وامتدح الجابر فريق أوراوا الياباني قائلا” فريق يلعب بانضباط تكتيكي عال جدا والخطأ أمامه يكلف الكثير رغم أن الهلال قدم ملحمة كروية خاصة في مباراة الذهاب ولم يقصر بالإياب لكن هذا هو عالم كرة القدم”.