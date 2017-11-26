ماذا قال سامي الجابر عن خسارة نادي الهلال السعودي للقب دوري أبطال آسيا؟

أكد نجم الكرة السعودي، وقائد نادي الهلال السابق، سامي الجابر، أن خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا2017 ليست نهاية المطاف، خاصة وأن الفريق أدى كل ما عليه أمام أوراوا الياباني في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي للبطولة، وقاوم كل ظروف الحظ والإصابات بشكل قوي جدًا ويستحق التقدير.

وأوضح الجابر، الذي خاض تجربة التدريب محليًا بناديي الهلال والشباب قبل أن يترشح لمنصب عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أن الوصول لنهائي آسيا 2014 ثم العودة مجددًا لنهائي 2017 يؤكد أن الهلال ثابت ويجسد العمل الكبير إداريًا وفنيًا”.

وأضاف: “لاعبو الهلال لم يقصروا إطلاقًا وما قدموه شيء عظيم؛ لقد حاولوا كثيرًا وخذلهم الحظ وإصابة أبرز النجوم مثل: البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين، ومع ذلك قاوموا حتى النهاية ليؤكدوا أن الهلال من أعظم فرق آسيا”.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما استطاع أوراوا الفوز بمباراة الإياب على ملعب سايتاما بطوكيو بهدف البرازيلي رافاييل سيلفا قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وطالب الجابر من اللاعبين نسيان خسارة اللقب والعودة من جديد وقال: ” لديّ قناعة تامة بأن النجاح يتجسد بتكرار المحاولات، بينما الفشل بالتوقف عن ذلك، ولحظات الحزن طبيعية تحدث بعالم الكرة كما هي لحظات الفرح، وعلى اللاعبين العودة مجددًا لساحة التألق؛ لا سيما بعد الدعم الجماهيري القوي من جماهير الهلال والوقوف مع اللاعبين وهذا الأمر ليس غريبًا على بيئة النادي المتكامل فنيًا وإداريًا وجماهيريًا”.

وامتدح الجابر فريق أوراوا الياباني، قائلًا: “فريق يلعب بانضباط تكتيكي عالٍ جدًا والخطأ أمامه يكلف الكثير، رغم أن الهلال قدم ملحمة كروية خاصة في مباراة الذهاب ولم يقصر بالإياب لكن هذا هو عالم كرة القدم”.