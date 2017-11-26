هل قصد الشيخ عادل الكلباني السخرية من خسارة نادي الهلال بهذه التغريدة؟

تعرض الشيخ عادل الكلباني، إمام مسجد المحيسن بالرياض، لهجوم كبير من جمهور نادي الهلال السعودي، بعدما نشر تغريدة يواسي خلالها الجمهور بعد خسارة بطولة دوري أبطال آسيا، وخرج على متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء السبت، بتغريدة ، اعتبرها عديد من المعلقين ذمًا في صورة المدح، لافتين إلى أنها تحمل تهكما وليست مواساة.

وقال الكلباني فى تغريدته: “كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معًا بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية”.

وفجّر تعليق الكلباني، المعروف بميوله وتشجيعه لنادي النصر السعودي، ردود فعل واسعة، حيث عبر عدد ليس بالقليل عن غضبهم ، وهاجموه بضراوة ، فيما دافع البعض عنه واستحسن ما أسموه “جلده” للهلال.

وكتب أنور العنزي مخاطبًا الكلباني: “كنت أتمنى أن تكون أكبر من هذا المستوى، أما وقد نزلت فأحب أقولك إن الهلال تأهل للعالمية عام 2000 وإلغاء البطولة لا يلغي عالميته، اعدلوا هو أقرب للتقوى”.

كنت أتمنى أن يفوز ممثل الوطن الحبيب ونفرح معاً بتجاوزه عقدة العالمية صعبة قوية — عادل الكلباني (@abuabdelelah) November 25, 2017

وعلق محمد بالقول: “للأسف مشيخة آخر زمن يحاولون لفت الأنظار بأي وسيلة”، فيما قال عبدالله الغنمي: “مالك حل ياعبدالإله .. ما يجوز الطقطقة بهذا الأسلوب الراقي”.

ورأى عبدالله أن تعليق الكلباني: “جلد بطريقة غير مباشرة”، وفي المقابل وجه حساب باسم الليبروفاشي اتهامًا بالتعصب للكلباني، مطالبًا رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بالتدخل حيث كتب يقول: “يبدو لي أنه تعصب رياضي واضح بصيغة المدح بقصد الذم ما نبغي غير الأجر تفاهم معه”.

للاسف مشيخه اخر زمن يحاولون لفت الانظار بأي وسيلة ، تباً لك — محّمدز (@moh3mmdz) November 25, 2017

واكتفى محمد الشعلان بمخاطبة الكلباني قائلا: “ليتك سكت”، كما خاطبه فارس البركاني بالقول :”لا يليق بشيخ بقدرك كان يؤم المصلين في بيت الله الحرام أن يتكلم بهذا القدر من السخرية على فريق كرة قدم منافس لفريق يحبه!”.