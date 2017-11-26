مشجع لفريق النصر يذبح جملًا ابتهاجًا بخسارة نادي الهلال دوري أبطال آسيا (فيديو)

احتفل أحد مشجعي نادي النصر السعودي، بخسارة فريق الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني بذبح جمل؛ للتعبير عن فرحته بخسارة الغريم التقليدي للقب قاري هام.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب النصراوي وهو يوثق قيام اثنين من الوافدين الأجانب فيما يبدو، بتثبيت الجمل وذبحه.

وحقق مقطع الفيديو تداولاً لافتاً في خضم انقسام بين عشاق الأندية السعودية حول مساندة الهلال في مباراته النهائية القارية أم الحفاظ على مشاعر الخصومة تجاهه حتى خارج بطولة الدوري.

ويمثل الاحتفال بذبح الجمل واحدة من بضع طرق لافتة؛ عبر عنها مشجعو بعض الأندية بخسارة الهلال، وجميعها تثار حولها اتهامات بالتعصب.

ودفع ذلك الانقسام -الذي وصل حد قيام بعض المشجعين بالدعاء عند الكعبة المشرفة كي يخسر فريق الهلال- بعض علماء الدين والدعاة في المملكة لانتقاد تلك التصرفات، وتأكيد مخالفتها للشريعة الإسلامية.

وفاز فريق أوراوا الياباني ببطولة دوري أبطال آسيا، أمس السبت، بعد تغلبه على الهلال بهدف دون رد في مباراة الإياب للدور النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.