مهاجم أوراوا الياباني يسخر من جماهير نادي الهلال السعودي (فيديو)

سخر البرازيلي رافائيل دا سيلفا، مهاجم نادي أوراوا ريدز الياباني، من جماهير نادي الهلال السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز عليه والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وهزّ البرازيلي رافائيل سيلفا شباك الهلال للمرة الثانية في غضون أسبوع ليقود فريقه أوراوا ريد دياموندز الياباني للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على الفريق السعودي في إياب الدور النهائي، اليوم السبت.

وسجّل سيلفا هدف الفريق الياباني بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت الماضي ليتفوق أوراوا 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وجاءت سخرية اللاعب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بأكل “موزة” وعلّق عليها قائلًا “نحن الأبطال”.

البرازيلي سيلفا لاعب اوراوا الياباني عبر الانستغرام ???????????? pic.twitter.com/CBgaKLin0q — دوري ابطال اسيا (@ACL4ar) November 25, 2017

ورد اللاعب بهذه الطريقة على جمهور الهلال الذي هاجمه عقب المواجهة الأولى بألفاظ عنصرية، بسبب سخريته من إصابة محترف الهلال كارلوس إدواردو، حيث نشر صاحب هدف الفريق الياباني في مباراة الذهاب فيديو يضحك فيه بشكل مبالغ فيه أثناء إصابة إدواردو، والذي ثبت فيما بعده تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وهاجمت جماهير الهلال اللاعب البرازيلي عبر حسابه بضراوة، حتى أن بعض الهجوم تحول للعنصرية من قبل جماهير الزعيم.

وعبّر اللاعب عن غضبه من رد فعل جماهير الهلال وكتب عبر حسابه : حزين لمعرفتي أنه ما زال هناك عنصريون في هذا العالم.

رفائيل سيلفا على ستوري الانستقرام

We are Champions ????????#الهلال_اوراوار pic.twitter.com/0RLU2hgZW5 — مشاري (@mesh_ja) November 25, 2017

وواصل دا سيلفا : يمكنكم أن تدعونني بما تريدون، أنا أسود ولدي كرامة وفخور بلون بشرتي، كلماتكم لن تؤذيني أو توقفني عند هذه المرحلة المتدنية مع عباراتكم الفقيرة”.

وفشل حامل لقب الدوري السعودي في التتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2000 لتستمر هيمنة أندية شرق آسيا على أبرز ألقاب القارة للعام السادس على التوالي، إذ كان السد القطري آخر الأندية القادمة من غرب القارة الذي يتوج باللقب عام 2011.

وخسر الهلال اللقب في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.