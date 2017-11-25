رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ أوراوا الياباني ويثني على أداء نادي الهلال السعودي

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق أوراوا ريد دايموندز، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الفريق الياباني نجح في التتويج باللقب القاري؛ بفضل عزيمته القوية، وإرادته الصلبة، وعروضه الفنية الكبيرة.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قد توج الفريق الياباني، بطلاً لدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على الهلال 1 / صفر، اليوم السبت، في إياب نهائي البطولة، علمًا بأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات الملفتة، التي ميزت الفريق البطل، طوال منافسات المسابقة بصفة عامة، وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص، من خلال الأداء الفني القوي، الممزوج بالروح القتالية العالية.

وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المستوى الرائع الذي قدمه فريق الهلال، خلال مباراتي الدور النهائي، مبينًا أن وصول الفريق للمباراة النهائية، يؤكد مكانته التاريخية المتميزة في كرة القدم الآسيوية، التي حقق فيها نجاحات واسعة، على مر السنين.

وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ارتياحه للصورة الزاهية، التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، من النواحي: الفنية والجماهيرية والتنظيمية، موضحًا أن المباراة النهائية، قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية، وشكلت خاتمة متميزة، لموسم بطولات الاتحاد الآسيوي لعام 2017.

وأعرب الشيخ سلمان، عن تمنياته للفريق البطل، بالتوفيق والنجاح، في تمثيل القارة الآسيوية بصورة طيبة، في بطولة كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الفريق قادر على ترك بصمة إيجابية، في البطولة العالمية المقبلة؛ بفضل ما يتحلى به من إرادة صلبة، ونجوم قادرين على البروز، ومقارعة الأندية المشاركة من مختلف قارات العالم.