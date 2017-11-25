هل يرحل رامون دياز عن نادي الهلال عقب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا؟.. نواف بن سعد يجيب

أعلن نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، استمرار المدير الفني للفريق، الأرجنتيني رامون دياز، على رأس الجهاز الفني، وأنه لا توجد نية لرحيله، عقب خسارة دوري أبطال آسيا.

وقال بن سعد، في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب المباراة: “دياز تحدث معي قبل قليل، وذكر بأنه يرغب في الاجتماع مع الإدارة، فور العودة إلى الرياض؛ لتحديد احتياجات الفريق في الفترة المقبلة.. اجتماعاتنا مع الجهاز الفني بدأت من اليوم؛ للنقاش حول احتياجات المرحلة المقبلة، وستستمر حتى يناير ، حيث فترة السماح بتسجيل اللاعبين”.

وأضاف: “أعتذر لجمهور الهلال عن خسارة اللقب.. راض عما قدمه اللاعبون والجهازين الفني والإداري.. الحظ كان عاثرًا معنا، مع الأسف”.

الأمير نواف بن سعد رئيس #الهلال :

هي في النهاية كرة قدم، فريقنا جدير بتحقيق الكأس، أنا فخور جداً بالفريق وبالجهاز الفني والإداري، الفريق الأكبر حظ حقق اللقب. من: @SultanALotaibi0 pic.twitter.com/GxUWbiZm2I — الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) November 25, 2017

وشدد: “سنراجع اللائحة، قبل إقرار التعاقد مع بديل لكارلوس إدواردو، إلى حين عودته، بحيث يستمر في كشوفات الفريق، إلى نهاية عقده”.

وأكد: “عمر خربين كان يشعر بالإصابة من الشوط الأول، وحاول أن يتحامل على نفسه، ورأى الجهاز الفني تبديله.. اللاعب يعاني من كدمة قوية في عضلة الساق الخلفية”.

وأردف: “سالم الدوسري كان من نجوم المباراة، ولا يجب أن يتحمل الخسارة؛ لأن طرده كان بكارت أصفر ثان”.

وأردف: “قلت للاعبين قبل قليل، لا نريد أن نكرر ما حدث من سيناريو بعد خسارة نهائي 2014، علينا أن ننسى الخسارة، ونفكر في الفترة المقبلة”.

وكانت الهزيمة صادمة بشكل هائل، للهلال والجماهير السعودية ، بعد ثلاثة أعوام من وصول الهلال إلى النهائي في 2014، وخسارته حينذاك أمام ويسترن الأسترالي.

وسبق للهلال التتويج باللقب في البطولة، بمسماها السابق في 1992 و2000، لكنه لم يتوج بها تحت مسمى دوري أبطال آسيا.