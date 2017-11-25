شاهد ما فعله نواف بن سعد مع لاعبي نادي الهلال بعد الخسارة وسط تصفيق جماهير أوراوا (فيديو)‎

حرص نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، على تحية والشد من أزر لاعبيه؛ عقب الخسارة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، والذي توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 / صفر، اليوم السبت، في إياب الدور النهائي على ملعب “سايتاما 2002”.

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الرياض، يوم السبت الماضي، بالتعادل الإيجالي، بهدف لمثله.

نواف بن سعد يحيي لاعبي #الهلال بعد خسارتهم أمام اوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

#الهلال_اوراوار pic.twitter.com/VZTH3SVFOe — ‏بيت الهلال (@baytAlhilal) November 25, 2017

وتداول جمهور نادي الهلال، فيديو لرئيس نادي الهلال، وهو ينتظر لاعبيه أمام مدخل غرفة خلع الملابس، ويقوم بتحيتهم؛ على ما قدموه في مشوار البطولة، وسط تصفيق جمهور نادي أورواو الياباني للاعبي الهلال.

وكانت الهزيمة صادمة بشكل هائل، للهلال والجماهير السعودية ، بعد ثلاثة أعوام من وصول الهلال إلى النهائي في 2014، وخسارته حينذاك أمام ويسترن الأسترالي.

وسبق للهلال التتويج باللقب في البطولة، بمسماها السابق في 1992 و2000، لكنه لم يتوج بها تحت مسمى دوري أبطال آسيا.