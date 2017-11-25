هل تعمد السد القطري الشماتة بخسارة نادي الهلال السعودي أمام أوراوا؟ (شاهد)

غرد الحساب الرسمي لنادي السد القطري، بعد لحظات من نهاية مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، بنهائي دوري أبطال آسيا، بخسارة زعيم الأندية السعودية، بهدف دون رد.

وخسر الهلال اللقب، لصالح الفريق الياباني.

وغرد حساب السد القطري :”أول بطل عربي 1989، و آخر بطل عربي 2011 “.

ورد مغردون على تغريدة نادي الهلال، بأنها سخرية وشماتة بالفريق السعودي.

وتشهد العلاقات الرياضية السعودية القطرية، توترًا كبيرًا، على خلفية أزمة مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، قطر.

وتوج أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه الهلال السعودي 1 / صفر، اليوم السبت، في إياب الدور النهائي، على ملعب “سايتاما 2002”.

وكان أوراوا قد أنهى مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الرياض يوم السبت الماضي، بالتعادل 1 / 1؛ وبذلك يفوز الفريق الياباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 .

وقدم أوراوا بداية قوية في المباراة، لكنها لم تستمر سوى لدقائق ، حيث فرض الهلال سيطرته وتفوقه الهجومي، على مدار الشوطين، وصنع العديد من الفرص التهديفية، التي كانت كفيلة بانتزاع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ انطلاق البطولة بمسمى “دوري أبطال آسيا”.

لكن أوراوا حافظ على نظافة شباكه، ثم قضى على آمال الهلال، بهدف متأخر، سجله رافاييل داسيلفا في الدقيقة 88؛ لينهي المباراة فائزًا 1 / صفر.

وأكمل أوراوا ، الذي سبق وأحرز اللقب الآسيوي مرة واحدة في عام 2007 ، بذلك، عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2017 للأندية، التي تستضيفها الإمارات، بين السادس و16 كانون أول/ديسمبر المقبل.

والسد، هو آخر فريق عربي حقق اللقب، بعدها سيطرت أندية شرق آسيا على دوري الأبطال تمامًا.