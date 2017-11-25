أوراوا ريد يهزم نادي الهلال ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

تغلب أوراوا ريد الياباني، على ضيفه الهلال السعودي، بهدف دون رد؛ ليحقق لقب دوري أبطال آسيا، بهدفين لهدف واحد، بمجموع اللقائين.

وتعادل الفريقان ذهابًا في الرياض، بهدف لمثله.

وأهدر الهلال سيلاً من الفرص، خلال مباراة الإياب، وفشل في هز شباك مضيفه.

ولعب الهلال جزءًا من المباراة، دون لاعبه سالم الدوسري، الذي طرد؛ لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسجل رافاييل دا سيلفا، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 88.

وسيلعب بذلك أوراوا ريدز، بكأس العالم للأندية، ممثلاً لقارة آسيا.