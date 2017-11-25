مباراة الهلال وأوراوا.. شاهد لقطات رائعة من الحفل الختامي (صور)

أقام الاتحاد الآسيوي حفلًا ختاميًا رائعًا قبل مباراة نادي الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد الياباني على استاد سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونال الحفل الرائع إعجاب المشاهدين داخل الملعب، والذي يتسع لـ 63.700 مشجع، إضافة إلى مشاهدي المباراة على شاشات التلفاز.

ويتنافس الهلال وأوراوا الياباني على الفوز باللقب، حيث فاز الهلال من قبل مرتين عامي 1992 و2000، في حين فاز أوراوا باللقب مرة وحيدة وكانت العام 2007.

ويحصل الفائز باللقب على 3 ملايين دولار، ويتأهل للمشاركة في بطولة كأس الأندية التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، مقابل 1.5 مليون دولار للفريق صاحب المركز الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في الرياض، وهو ما يعني أن الهلال بحاجة إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1.

والهلال هو الفريق الآسيوي الوحيد الذي لم يخسر في العام 2017، علمًا بأن الفريقين لم يتقابلا من قبل إلا في مباراة الذهاب.