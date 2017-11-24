جماهير الجزيرة الإماراتي لنادي الهلال السعودي: “ننتظرك في العالمية يا زعيم” (صورة)

دعمت جماهير الجزيرة الإماراتي نادي الهلال السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بلافتة على المدرجات.

ورفعت جماهير الجزيرة الإماراتي لافتة كُتب عليها،”ننتظرك في العالمية يا زعيم”، خلال مباراة فريقها أمام نظيره الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وفاز الجزيرة على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من حيث انتصر الزعيم على ملعب الانتصارات في نصف النهائي، جماهير فخر أبوظبي نادي الجزيرة بانتظاركم في الإمارات”.

ويلعب الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات خلال الشهر المقبل.

من حيث انتصر الزعيم ????على ملعب الانتصارات في نصف النهائي…جماهير فخر أبوظبي نادي الجزيرة بانتظاركم في الإمارات pic.twitter.com/AuUlQzhmwu — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

واختار فريق الهلال ملعب نادي الجزيرة أرضًا له في دوري نصف نهائي البطولة أمام بيرسبوليس الإيراني، في اللقاء الذي كسبه الأزرق برباعية نظيفة.

ويخوض الهلال مباراة يوم غد على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج للفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.