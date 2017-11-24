لعبة الكراسي المتحركة بسبب الإصابات متواصلة في ريال مدريد.. تعرف على القصة

أكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة نجمه الشاب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو دون أن يحدد فترة غيابه عن الملاعب لكن الصحافة الإسبانية تحدثت عن فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وحسب صحيفة ” أس ” فالإصابة في العضلات في الرجل اليمنى تعرض لها في الدقائق الأخيرة من لقاء أبويل القبرصي الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا حيث شارك كبديل وغاب بعدها عن التدريبات أمس الخميس.

وعاد النجم الويلزي غاريث بيل للتدريبات الجماعية لريال مدريد ليبدأ رحلة البحث عن الجاهزية للعودة للعب وقد يكون جاهزا للمشاركة في لقاء بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم .

وتشكل إصابة أسينسيو ضربة لريال مدريد لكونه قد يغيب عن كأس العالم للأندية المقررة ما بين 6 و16 من الشهر المقبل في الإمارات وسيلعب ريال مدريد لقاءه الأول يوم 13 كانون الأول / ديسمبر القادم.