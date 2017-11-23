مجلس إدارة نادي الهلال السعودي يوزع تذاكر مباراة أوراوا على الجماهير قبل بدء اللقاء

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي شراء التذاكر المخصصة لجماهير الفريق في لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام نظيره “أوراوا الياباني”، يوم السبت المقبل.

وأصدر نادي الهلال بيانًا مقتضبًا قال فيه إنه سيتم توزيع التذاكر عند بوابات الدخول يوم المباراة، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت طوكيو.

قرر مجلس إدارة نادي #الهلال شراء التذاكر المخصصة لجماهير #الهلال في لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م أمام نظيره “أوراوا الياباني”، يوم السبت المقبل، على أن يتم توزيع التذاكر عند بوابات الدخول يوم المباراة في تمام الرابعة مساءً -بتوقيت طوكيو-.#الهلال_بطوكيو — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ووصل عدد من جماهير النادي السعودي إلى العاصمة اليابانية، صباح اليوم الخميس، لمؤازرة الهلال في مباراة العام.

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى طوكيو، مساء الأحد الماضي، استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت القادم، أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.