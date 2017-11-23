ماذا طلب مشجع ياباني من ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

ماذا طلب مشجع ياباني من ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

طلب مشجع ياباني من ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال السعودي، القميص الخاص به خلال جولة لاعبي “الزعيم” في طوكيو.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا ريدز الياباني، يوم السبت المقبل، في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال جولة حرة قام بها اللاعبون في العاصمة اليابانية، استوقف أحد المشجعين القحطاني، وقام بالتقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يطلب منه التيشيرت الخاص للاحتفاظ به.

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى طوكيو، مساء الأحد الماضي، استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت القادم، أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً