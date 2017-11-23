ماذا طلب مشجع ياباني من ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

طلب مشجع ياباني من ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال السعودي، القميص الخاص به خلال جولة لاعبي “الزعيم” في طوكيو.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا ريدز الياباني، يوم السبت المقبل، في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال جولة حرة قام بها اللاعبون في العاصمة اليابانية، استوقف أحد المشجعين القحطاني، وقام بالتقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يطلب منه التيشيرت الخاص للاحتفاظ به.

مُشجع ياباني يطلب تيشيرت قائد #الهلال ياسر القحطاني، خلال جولة نجوم الهلال في طوكيو #الهلال_اوراوا pic.twitter.com/9mnzjSNZwM — وطني الرياضي (@WataniSport) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى طوكيو، مساء الأحد الماضي، استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت القادم، أمام فريق أوراوا ريدز الياباني.

‏يُذكر أن مباراة الهلال وأوراوا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري.