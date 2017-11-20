رسميًا.. إصابة إدواردو لاعب نادي الهلال بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجراها البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي وتغيّبه عن فريقه حتى نهاية الموسم.

وكان كارلوس إدواردو تعرض للإصابة في الدقيقة الخامسة من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا في الرياض، وحاول استكمال المباراة متحاملًا على إصابته، إلا أنه لم يستطع ذلك، وخرج بديلًا في الدقيقة 18 متأثرًا بالإصابة.

الفحوصات الطبية تثبت تعرّض لاعب #الهلال "كارلوس إدواردو" لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.. واللاعب يغادر إلى "البرازيل" لإجراء العملية. pic.twitter.com/apFTP9TDvc — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 20, 2017

ويعد إدواردو من أبرز نجوم الهلال خلال الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 13 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف، من بينها “هاتريك” في شباك العين الإماراتي.

يُذكر أن الهلال أعلن أمس أن إصابة اللاعب في الركبة، على أن يُجري كشفًا طبيًّا في اليابان لتحديد نوع الإصابة.