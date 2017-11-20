رسميًا.. إصابة إدواردو لاعب نادي الهلال بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

رسميًا.. إصابة إدواردو لاعب نادي الهلال بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

المصدر: فريق التحرير

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجراها البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي وتغيّبه عن فريقه حتى نهاية الموسم.

وكان كارلوس إدواردو تعرض للإصابة في الدقيقة الخامسة من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا في الرياض، وحاول استكمال المباراة متحاملًا على إصابته، إلا أنه لم يستطع ذلك، وخرج بديلًا في الدقيقة 18 متأثرًا بالإصابة.

ويعد إدواردو من أبرز نجوم الهلال خلال الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 13 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف، من بينها “هاتريك” في شباك العين الإماراتي.

يُذكر أن الهلال أعلن أمس أن إصابة اللاعب في الركبة، على أن يُجري كشفًا طبيًّا في اليابان لتحديد نوع الإصابة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً