بعدما سخر من إصابة إدواردو.. جمهور نادي الهلال السعودي يهاجم لاعب أوراوا بعبارات عنصرية (صور)

شن جمهور نادي الهلال السعودي هجومًا عنيفًا على البرازيلي رافائيل دا سيلفا، لاعب نادي أوراوا الياباني، بسبب سخريته من إصابة مواطنه كارلوس إدواردو، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان داسيلفا نشر فيديو عبر “ستوري إنستغرام” أظهر فيه لقطة إصابة إدواردو، وهو يضحك بشكل هستيري.

وهو ما دفع الجمهور الهلالي لشن هجوم عليه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام؛ ما ما أغضب اللاعب بشدة.

ونشر داسيلفا صورًا للرسائل التي وصلته والتي وصفها بالعنصرية، إذ أرسل له الجمهور صورًا لإيموجي القرد ولموزة.

وقال اللاعب عبر حسابه: “حزين لمعرفتي أنه ما زال هناك عنصريون في هذا العالم”.

وأضاف: “يمكنكم أن تدعوني بما تريدون، أنا أسود ولدي كرامة وفخور بلون بشرتي، كلماتكم لن تؤذيني أو توقفني عند هذه المرحلة المتدنية مع عباراتكم الفقيرة”.

يذكر أن الفحوصات الطبية التي أجراها كارلوس عقب المباراة، أثبتت الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقد يغيب عن الزعيم حتى نهاية الموسم.

وسيجري اللاعب فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد نوع الإصابة بالتحديد، في العاصمة اليابانية طوكيو، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.

وأنقذ المهاجم السوري عمر خريبين، فريق الهلال السعودي من الهزيمة أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، في ذهاب دوري أبطال آسيا.

وصعب الهلال، بطل نسختي (1991، 2000)، من مهمته في التتويج باللقب للمرة الثالثة، بعد هذا التعادل على أرضه وبين جماهيره، حيث ستقام مباراة الإياب على أرض أوراوا ريد دياموندز، في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على استاد “سايتاما 2002″، في مدينة سايتاما اليابانية.

رافايل دا سيلفا لاعب اوراوا الياباني عبر ستوري الانستغرام يسخر من إصابة كارلوس ادواردو. pic.twitter.com/4rnTHlfEd9 — #رابطة_مشجعين_اوراوا (@Urawa_Ar) November 19, 2017

الله يوفق اوراوا دام هذه تعليقات جمهور الهلال وتصرفاتهم خهتتتففوووو عليهم حرام إنهم مسلمين pic.twitter.com/7pWnT1hXcC — 😐 (@iAhmedSoprano) November 20, 2017