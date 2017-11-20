داعية سعودي بارز يفتي بعدم جواز الدعاء على محترف نادي الهلال إدواردو

قال عضو في هيئة كبار العلماء السعودية، أرفع هيئة دينية في المملكة، إنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة، في إشارة إلى محترف نادي الهلال السعودي، البرازيلي إدواردو، الذي تعرض لإصابة بليغة لم يخف عدد من مشجعي الأندية السعودية الأخرى فرحهم بها.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، اليوم الاثنين، عن الشيخ المنيع قوله: “لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة، ولا ينبغي ذلك، إلا إذا كانوا ظالمين، وينبغي للمسلم أن يكون لينًا ذا أخلاق واستقامة وصلاح، ولا يكون عنصريًا داعشيًا”.

وأضافت الصحيفة أن حديث الشيخ المنيع جاء في الوقت الذي تمنى فيه مشجعون رياضيون تضاعف الإصابة على لاعب نادي الهلال السعودي إدواردو، بعد خروجه مصابًا من مباراة فريقه في ذهاب نهائي أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وتعد الدعوات، التي طالت البرازيلي إدواردو وتمنى أصحابها أن لا يتمكن اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب، أحدث مظاهر التعصب الرياضي في المملكة، والتي بدت تأخذ منحى دينيًا في الآونة الأخيرة.

وكان أحد مشجعي نادي النصر السعودي لفت الأنظار إليه عندما ظهر بالقرب من الكعبة المشرفة، وهو يدعو الله بأن يخسر نادي الهلال مباراته أمام النادي الياباني.

وبعد إصابة اللاعب البرازيلي إدواردو في المباراة، لم يخف كثير من مشجعي عدد من فرق الدوري السعودي الممتاز، لا سيما مشجعي النصر، الخصم اللدود لنادي الهلال، فرحهم بإصابة النجم المميز للفريق، على أمل أن تساهم الإصابة في خسارة الهلال.