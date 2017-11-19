تعرف على حكم مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال وأوروا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة رافشان إيرماتوف، لإدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال وأوراوا ريدز السبت المقبل في اليابان.

مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريدز الياباني، على ملعب سايتاما، يوم السبت المقبل.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، أمس السبت.

ويحتاج الزعيم، إلى الفوز في مباراة الإياب ضد أوراوا بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف؛ للتتويج باللقب القاري.