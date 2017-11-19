بعثة نادي الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادًا لمباراة الإياب أمام أوراوا (صور)

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي، إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو، استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريدز الياباني، على ملعب سايتاما، يوم السبت المقبل.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) ، في المباراة التي اقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أمس السبت.

وحفاظًًا على الروح المعنوية للاعبين، دشنت جماهير نادي الهلال السعودي “هاشتاغًا” باسم “#الوعد_في_طوكيو”؛ من أجل شحذ همم لاعبيها؛ للتتويج بدوري أبطال آسيا، خاصة بعد التعادل بهدف لمثله مع ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحتاج الزعيم، إلى الفوز في مباراة الإياب ضد أوراوا بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف؛ للتتويج باللقب القاري.

ونتائج الهلال خارج ميدانه مبشرة، قبل الحلول ضيفًا على أوراوا الياباني، يوم الـ25 من الشهر الجاري، في إياب نهائي الآسيوية، التي يطمح الزعيم إلى الظفر بها بنظامها الجديد.

وجاءت أرقام الهلال في دوري أبطال آسيا 2017 خارج أرضه، كما يأتي: لعب 6 مباريات، تمكن من الفوز في 2، وتعادل في 4، ولم يذق الزعيم طعم الخسارة خارج قواعده، في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، وسجل 11 هدفًا، بينما تلقت الشباك الزرقاء 9 أهداف.