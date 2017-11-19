لماذا يعد عمر خربين المرشح الأقوى لجائزة أفضل لاعب آسيوي؟

يتوقع العديد من المتابعين، وجود منافسة قوية بين اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2017.

وضمت القائمة النهائية مهاجم الهلال السعودي، السوري عمر خربين، هداف دوري أبطال آسيا الحالية بـ10 أهداف.

ويتنافس خربين مع الثنائي “عمر عبدالرحمن – العين”، “وو لي – شنغهاي”.

وسيكون خربين المرشح الأقوى للفوز بهذه الجائزة، بعد تسجيله 10 أهداف في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، والتي ينافس فيها فريقه على الفوز بلقبها.

ويعيش خربين فترة رائعة؛ حيث ساهم بـ33 هدفًا، خلال 42 مباراة مع الهلال، والمنتخب السوري خلال عام 2017، ما أهله للترشح لنيل جائزة أفضل لاعب بآسيا.

وقاد خربين الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس الملك.

وسيعلن اسم اللاعب الفائز بالجائزة في احتفال، يقام في العاصمة التايلندية بانكوك، يوم 29 نوفمبر الجاري.