ماذا قال رامون دياز بعد تعادل نادي الهلال مع أوراوا الياباني؟

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق نادي الهلال السعودي، أن البداية المتعثرة للفريق، أسهمت في انتهاء مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت اليوم السبت، بالتعادل 1/1.

وأوضح دياز، في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: “بدأنا المباراة بشكل متعثر نوعًا ما، واستقبلنا هدفاً أتى بطريقة غير متوقعة، ولكن بعد الهدف، أعجبتني ردة فعل اللاعبين، لقد كانت ردة فعل قوية، ووفقًا لأرقام المباراة، كنا الفريق المسيطر، وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل، وأنا أثق في جميع أفراد فريقي، على العودة من اليابان بالكأس”.

وأضاف: “سأكون قلقًا لو فريقي لم يصنع فرصًا سانحة للتسجيل، لكن كما رأى الجميع، الهلال كان الأفضل في لقاء اليوم، ولدينا إمكانية لأن نلعب مباراة قوية، في الإياب”.

‏وأكمل: “يتبقى لقاء إياب في اليابان، فريقنا كان هو الأفضل في الذهاب، وسنلعب لقاء الإياب من أجل الفوز فقط.. واعتبر أن ما قدمه الفريق اليوم، يعد مفخرة لجماهيره”.

‪وعن إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، قال: “كانت قوية نوعًا ما؛ لذا تم استبداله، بعد وصولنا إلى اليابان غدًا، سيقوم بإجراء مزيد من الفحوص الطبية”.

وألقى دياز باللوم على الحظ، الذي وقف ضد فريقه، حيث قال: “فريقنا كان يمتلك حضورًا هجوميًا قويًا، وتحديدًا على الجانب الأيمن، وأتيحت لنا عدة فرص، سمحت لعمر خربين أن ينفرد بالمرمى 4 مرات، لكن لم يكن موفقًا فيها”.

مدرب أوراوا ريد

فيما قال ‏تاكافومي هوري، مدرب نادي أوروا ريد دايموندز الياباني، أن التعادل الإيجابي أمر مميز لفريقه.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة: “سعيد جدًا بهذه النتيجة، كون التعادل الإيجابي خارج أرضنا يعد مكسبًا، ولقاء الإياب سيكون مختلفًا، وسنظهر للجميع كرة القدم الخاصة بنا، والحقيقة شعرت في البداية أن ‫الهلال فريق جيد، ونحن كذلك، ونتيجة التعادل الإيجابي تعد جيدة جدًا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “نحن نلعب كفريق واحد، وإذا أخفق لاعب واحد، يساعده بقية زملائه، هذه هي كرة القدم”.