نادي الهلال السعودي يسقط في فخ التعادل أمام أوروا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

سقط فريق الهلال السعودي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه أوروا ريد دايموندز الياباني، اليوم السبت، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

تقدم أوروا ريد دايموندز بهدف سجله رافايل دا سيلفا في الدقيقة السابعة وتعادل السوري عمر خريبين للهلال في الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة، سيحسم بطل هذه النسخة في مباراة الإياب التي ستقام على ستاد سايتاما 2002 يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف فيما يحتاج أوروا للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحصد اللقب.

يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في بطولة كأـس العالم للأندية التي ستقام في أبو ظبي الشهر المقبل ، حيث يواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم 9 كانون الأول/ديسمبر.

وكان الهلال تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة ثم واجه استقلال خوزستان في دور الستة عشر وتغلب عليه 4 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ثم واجه العين الإماراتي في دور الثمانية وتغلب عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ثم فاز على بيرسبوليس الإيراني 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل فريق أوروا لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة ثم تغلب على جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر ثم فاز على كاواساكي فرونتل الياباني 5 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والغياب لدور الثمانية ثم تغلب على شنغهاي الصيني 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي.